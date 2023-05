Billie Eilish e Jesse Rutherford terminam namoro

A cantora Billie Eilish e Jesse Rutherford, vocalista do The Neighbourhood, terminaram o namoro de menos de um ano. A informação foi confirmada por um assessor da artista à People, na quarta-feira (17). Ele garantiu que não houve traição.

“Podemos confirmar que Billie e Jesse terminaram amigavelmente e continuam bons amigos. Todos os rumores de traição são falsos. Ambos estão atualmente solteiros”, disse o assessor não identificado.

Billie e Jesse confirmaram o namoro em 2022, após muitas especulações dos fãs, com um post no Instagram com fantasias de Halloween.