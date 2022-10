Billie Eilish assume namoro com cantor Jesse Rutherford, 10 anos mais velho

A cantora Billie Eilish, de 20 anos, foi flagrada jantando com seu suposto novo namorado, o cantor Jesse Rutherford, de 31 anos, no restaurante vegano Crossroads Kitchen, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Em foto que circula nas redes sociais, Billie e Jesse aparecem bem próximos no local, enquanto degustam um macarrão. Ele é 10 anos mais velho que a cantora.

Os rumores do namoro começaram neste mês, quando os dois foram flagrados por um fã andando de mãos dadas, enquanto participavam do tradicional “Halloween Horror Nights”, do parque Universal Studios, também nos Estados Unidos. O fã publicou as imagens no TikTok.

Reforçando o rumor do romance, Jesse apareceu em um Stories no banheiro masculino do Universal Studios, postado pelo irmão de Billie, Finneas. A cantora também publicou uma selfie no banheiro do parque, vestindo uma roupa que parece ser a mesma do vídeo divulgado pelo fã.

Jesse é um ator e cantor americano, conhecido como cantor da banda de indie rock The Neighbourhood, fundada em 2011. Billie Eilish, aliás, é uma das atrações do Lollapalooza Brasil 2023, que acontece entre 24 e 26 de março em São Paulo. Ela é famosa por hits como “Bad Guy”.