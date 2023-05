The Weeknd altera nome para Abel Tesfaye nas redes sociais; entenda polêmica

The Weeknd mostrou que está decidido a abandonar seu nome artístico de forma definitiva. O cantor surpreendeu os fãs, nesta segunda-feira (15), ao atualizar seu perfil Instagram e Twitter para Abel Tesfaye, seu nome real.

O artista já havia sinalizado um plano de "matar The Weeknd". Em entrevista à W Magazine na última semana, ele revelou estar passando por um "caminho catártico agora", justificando a necessidade de mudança.

"Está chegando um lugar e uma hora em que estou me preparando para fechar o capítulo de Weeknd. Ainda farei música, talvez como Abel, talvez como The Weeknd. Mas eu ainda quero matar The Weeknd. E eu vou. Eventualmente. Estou definitivamente tentando mudar essa pele e renascer", afirmou à publicação.

Ainda no plano de mudança de identidade do cantor, ele antecipou aos fãs que seu próximo álbum pode ser o último ato como The Weeknd.

"O álbum no qual estou trabalhando agora é provavelmente meu último 'grito' como The Weeknd. [...] Isso é algo que eu tenho que fazer. Como The Weeknd, já disse tudo o que posso dizer", disse.

Vencedor de 3 prêmios Grammy, The Weeknd é um dos maiores nomes da indústria da música. Atualmente, é o artista com o maior número de ouvintes mensais no Spotify, atingindo a marca de mais de 111,4 milhões.