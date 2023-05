Shakira lança música com participação dos filhos, Sasha e Milan

A cantora Shakira lançou nesta segunda-feira (15) a música “Acróstico”, que conta com a participação dos filhos, Sasha, de 8 anos, e Milan de 10, fruto do seu casamento com o jogador de futebol Piqué, de quem ela está separada. A canção, inclusive, trata do período conturbado que a família vem passando desde o término da relação.

No Instagram, a cantora falou sobre os processos musicais das crianças. “Neste ano Milan escreveu canções que me fizeram chorar de emoção e Sasha passou horas ao piano, descobrindo a sua voz. Ambos compartilharam ao meu lado no estúdio e ao ouvir esta música dedicada a eles, eles me pediram para participar”.

“Eles sentiram e interpretaram por si e para si, com a paixão e o sentimento de quem carrega a música dentro de si. Milan e Sasha, é tão bom ver como eles abrem suas asas para começar a realizar seus sonhos! Não há nada que me faça sentir mais realizada do que ser sua mãe”, acrescentou ela.

No vídeo publicado no YouTube, é possível ver Sasha tocando piano ao lado da mãe, e Milan, que canta parte da música.

A música “Acróstico” é uma dedicatória às crianças e fala nas entrelinhas sobre o divórcio que Shakira enfrenta, e contra sobre sua fragilidade perante os filhos com a situação.