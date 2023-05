Piqué pede menos tempo com os filhos à Justiça, diz imprensa espanhola

O ex-jogador de tufebol Gerard Piqué, ex-marido da cantora Shakira, pediu à Justiça da Espanha para diminuir o tempo que passa com os dois filhos.

Segundo divulgado pelo programa televisivo 'Mamarazzis', Piqué pediu que tenha 5 a 6 dias por mês com os filhos. Atualmente, ele tem direito a passar 10 dias ao mês com as crianças.

O ex-atleta e empresário teria alegado que tem compromissos importantes na Espanha, e não tem disponilidade para passar tantos dias longe do país. Os filhos, Sasha, de 8 anos e Milán, de 10 anos, moram com a mãe em Miami, nos Estados Unidos.

Shakira se mudou no início de abril da casa onde morou com Piqué, após diversos conflitos com o ex-marido e a família dele. Na última semana, Piqué viajou ao Estados Unidos para encontrar os filhos.

Término turbulento

Shakira e Piqué estão oficialmente separados desde junho de 2022, em meio aos boatos de traição pelo ex-jogador. O relacionamento durou mais de dez anos.

Piquét e Clara Chía,modelo com quem ele teria se envolvido durante o casamento, assumiram o namoro em janeiro deste ano, logo após o anúncio de divórcio do espanhol.

A artista colombiana lançou a música "BZRP Music Session #53" em janeiro, na qual se refere expressamente ao ex-jogador de futebol e Clara Chía. Em questão de horas do lançamento, a música já havia sido ouvida mais de 30 milhões de vezes e incendiou as redes sociais.