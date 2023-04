Shakira se muda de Barcelona com filhos após receber carta de 'despejo' do antigo sogro

A cantora Shakira anunciou que se mudou de Barcelona, Espanha, com os filhos, Milan, de 10 anos, e Sasha, de 8. Em uma mensagem de despedida, publicada neste domingo (2) nas redes sociais, ela agradeceu o apoio que recebeu nos anos na capital catalã, e declarou que começa "um novo capítulo na busca pela felicidade" com os herdeiros.

A decisão de deixar a cidade teria sido tomada após a artista supostamente receber uma carta do antigo sogro, Joan Piqué, pai do ex-companheiro dela, Gerard. No documento, o empresário teria solicitado que a estrela deixasse a casa em Esplugues, onde estava residindo com as crianças, frutos do antigo relacionamento dela com o ex-jogador do time local. Conforme o jornal espanhol Marca, o empreendedor determinou que a cantora deveria deixar o imóvel até 30 de abril.

A mansão era o único bem compartilhado pelo antigo casal e estaria em nome da BCN TWO&TWO SL, empresa administrada por Joan, mas havia sido colocada à venda para o dinheiro resultante ser dividido entre Shakira e Piqué. Segundo o contrato de venda, a cantora tinha que desembolsar uma indenização, o que foi mencionado na mensagem enviada pelo empresário.

A carta do ex-sogro parece ter sido a gota d'água para a artista, que aproveitou a Páscoa para se mudar do local com os filhos.

No entanto, ao anunciar a saída, a cantora não mencionou a suposta expulsão. Ela apenas explicou que, inicialmente, havia ido morar na localidade para oferecer mais estabilidade aos filhos e foi pelo mesmo motivo que decidiu deixar o país europeu.

Obrigado a todos que surfaram tantas ondas comigo lá em Barcelona, ​​cidade onde aprendi que a amizade sem dúvida dura mais que o amor. Obrigado a todos que ali me incentivaram, secaram minhas lágrimas, me inspiraram e me fizeram crescer", escreveu no comunicado.

Segundo a imprensa internacional, o novo destino da estrela colombiana são os Estados Unidos (especificamente a cidade floridense de Miami), onde mantém o foco principal da carreira musical.

"Obrigado ao meu público espanhol que sempre me cobriu com seu amor e lealdade. Pois só nos vemos mais tarde e como meu pai tantas vezes dizia, nos vemos nas curvas!", finalizou.

Shakira e Piqué se separaram em junho de 2022, após mais de uma década de relacionamento. Desde essa época, surgiram diversos rumores de que o ex-jogador traiu a cantora, que teria descoberto. Infidelidade, inclusive, é um dos temas dos sucessos lançados por ela recentemente.

Piqué ficou irritado com mudança

O antigo atleta do Barcelona não gostou da decisão da cantora de deixar a capital catalã com os filhos deles. Segundo a revista Vanitatis, ele ficou irritado ao ser pego de surpresa pela mudança repentina.

Apesar da reação, os dois já haviam decidido que Shakira se mudaria com os garotos para Miami, mas o antigo zagueiro não esperava que isso fosse ocorrer nesse domingo.

Piqué poderá visitar Milan e Sasha sempre que quiser, tendo as viagens custeadas por fundos existentes em uma conta em comum do antigo casal.