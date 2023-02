Música foi um 'alívio' para superar a separação, diz Shakira em entrevista

Gravar uma música dirigida a seu ex-companheiro Gerard Piqué com o produtor argentino Bizarrap foi um "alívio" para superar a separação, disse a cantora e compositora colombiana Shakira na primeira entrevista para a televisão após o divórcio.

"Minhas músicas são a melhor terapia, são mais eficazes do que uma visita a um psicanalista", disse ela à rede mexicana Televisa, com quem conversou por quase meia hora e cuja entrevista foi transmitida na noite dessa segunda-feira (27).

A artista colombiana lançou a música "BZRP Music Session #53" em janeiro, na qual se refere expressamente ao ex-jogador de futebol e sua atual companheira, a espanhola Clara Chía. Em questão de horas, a música já havia sido ouvida mais de 30 milhões de vezes e incendiou as redes sociais.

"Entrei no estúdio de uma forma e saí de outra (...), foi uma grande libertação que foi necessária também para minha própria cura, para meu próprio processo de recuperação", explicou Shakira.

"Acho que estaria em um lugar muito diferente se não tivesse essa música, a chance de me expressar, de pensar sobre a dor", acrescentou.

Sugestão do filho

Ela também revelou que foi por sugestão de seu filho Milan, de 10 anos, que decidiu gravar com o produtor argentino.

"Ele me disse 'você tem que fazer alguma coisa com o Bizarrap, ele é o deus argentino'", contou a cantora sorrindo ao se lembrar das palavras do menino.

Shakira, de 45 anos, e Piqué, de 35, anunciaram a separação em junho de 2022, após mais de uma década juntos. Além de Milan, eles têm Sasha, de 7 anos.