Mart'nália revela romance com chacrete e 'crush' antigo em Malu Mader: 'aquelas sobrancelhas'

A cantora Mart'nália revelou que já teve um "crush" na atriz Malu Mader e que chegou a namorar uma chacrete - assistente de palco dos programas apresentados pelo animador Chacrinha.

Em entrevista a também atriz Fernanda Torres, em um episódio do podcast "A Playlist da Minha Vida", a artista contou sobre a paixão platônica por Malu Mader, que começou durante o trabalho dela na novela "Top Model", de 1989, quando interpretou a modelo de sucesso Duda.

Na ocasião, Mart'nália elegeu a música "Oceano", de Djavan, como a canção-tema de amor da vida dela. Ao justificar a escolha, relembrou que a canção embalava a trama dos anos 80.

"Essa música foi barba, cabelo e bigode. Esse solo do Paco de Lúcia [violonista espanhol]... E quando fui ver era tema da Malu Mader na novela ['Top Model']. Ela com aquelas sobrancelhas... Malu com Djavan...", disse no episódio lançado no dia 17 de fevereiro.

Apesar de a paixão pela artista famosa ter ficado somente no campo platônico, Mart'nália revelou que já teve um romance com outra celebridade: uma chacrete, de quem não quis revelar o nome.

"Namorei uma chacrete", entregou a cantora. "Mas qual delas?", quis saber a apresentadora. "Vai que ela ainda está viva...", respondeu ela, sem querer citar o nome. "Ela tinha algum tema? Você namorou a Índia Potira, Mart'nália?", insistiu Fernanda. "Ela tinha tema, mas não era essa não", desconversou a artista.

Ainda no podcast, a cantora lembrou como foi a infância, quando dividia a mesma casa com outros 15 primos. Assumidamente lésbica, Mart'nália contou ainda que a sua sexualidade nunca foi considerada um problema ou reprimida durante a criação. Segundo ela, tudo foi tratado naturalmente e com respeito.

"Usava a roupa dos meus primos. Ninguém me perturbava, nunca teve perturbação. Todo mundo lá em casa tinha sua individualidade. Jogava bola, era moleca e nunca ousaram me dar uma boneca de presente".