Como foi o Jogo da Discórdia? Veja resumo da dinâmica dessa segunda-feira (27)

As dinâmicas da Semana Turbo do BBB 23 renderam conflitos no Jogo da Discórdia desta segunda-feira (27). No tradicional acerto de contas, os brothers brincaram de "Verdade ou Consequência".

Cada brother deveriam escolher um oponente que "precisa ouvir umas verdades" e explicar o motivo em um minuto. Posteriormente, deveriam escolher qual consequência seu desafeto deve sofrer.

O acusado deveria ouvir o discurso de 'acusação' sentado à frente de um alvo e, após tomar o "banho" da consequência, se defender em 30 segundos. Cezar e Domitila foram os mais atacados do jogo, com três idas ao alvo cada.

Veja as consequências:

"Porrada de travesseiro": banho de plumas

"Bomba gosmenta": banho de gosma

"Tiro de fumaça": bomba de pó colorido

Confira a escolha dos brothers

Cara de Sapato : escolheu Cezar Black e deu a consequência "Porrada de travesseiro";

: escolheu e deu a consequência "Porrada de travesseiro"; Cezar Black : escolheu Cara de Sapato e deu a consequência "Porrada de travesseiro";

: escolheu e deu a consequência "Porrada de travesseiro"; Fred Nicácio : escolheu Cara de Sapato e deu a consequência "Porrada de travesseiro";

: escolheu e deu a consequência "Porrada de travesseiro"; Aline : escolheu Domitila e deu a consequência "Tiro de fumaça";

: escolheu e deu a consequência "Tiro de fumaça"; Guimê : escolheu Key Alves e deu a consequência "Bomba gosmenta";

: escolheu e deu a consequência "Bomba gosmenta"; Amanda : escolheu Cezar Black e deu a consequência "Porrada de travesseiro";

: escolheu e deu a consequência "Porrada de travesseiro"; Domitila : escolheu Aline e deu a consequência "Tiro de fumaça";

: escolheu e deu a consequência "Tiro de fumaça"; Key Alves : escolheu Guimê e deu a consequência "Bomba gosmenta";

: escolheu e deu a consequência "Bomba gosmenta"; Ricardo : escolheu Cezar Black e deu a consequência "Tiro de fumaça";

: escolheu e deu a consequência "Tiro de fumaça"; Sarah : escolheu Domitila e deu a consequência "Porrada de travesseiro";

: escolheu deu a consequência "Porrada de travesseiro"; Bruna : escolheu Fred Nicácio e deu a consequência "Tiro de fumaça";

: escolheu e deu a consequência "Tiro de fumaça"; Marvvila : escolheu Amanda e deu a consequência "Porrada de travesseiro";

: escolheu e deu a consequência "Porrada de travesseiro"; Fred : escolheu Domitila e deu a consequência "Tiro de fumaça";

: escolheu e deu a consequência "Tiro de fumaça"; Gabriel Santana : escolheu Aline e deu a consequência "Tiro de fumaça";

: escolheu e deu a consequência "Tiro de fumaça"; Larissa: escolheu Key Alves e deu a consequência "Tiro de fumaça".

Cara de Sapato e Fred Nicácio

Fred Nicácio apontou que Cara de Sapato insiste da questão de que o médico teria o acusado de esconder o jogo de Bruna Griphao em uma festa. A situação foi narrada por Nicácio na volta do Quarto Secreto e o lutador classificou como 'jogo sujo'.

"De homem para homem, supera. Você está preso nessa mágoa, nesse rancor", disse. "Fred, de fato, ficou uma mágoa em mim", defendeu o lutador.

Guimê e Key Alves

Guimê levou Key Alves para o alvo, apontando que achou a jogadora ignorante após a eliminação de Gustavo. "Você mexeu com a pessoa errada", disse a jogadora de vôlei ao cantor após a saída do Cowboy.

"Eu acho que é bom que me colocaram no Paredão antes e me dá o direito de colocar essa pessoa no momento que eu quiser. Então, achei que você foi ignorante comigo e eu não sabia que tinha uma nova regra no BBB que você tem que ser invotável", ironizou o artista.

"O que eu julguei foi que você passou 10 min falando de mim. Por mais que ele tenha te colocado, por que você falou de mim naquele momento?", alegou Key. A atleta também convicou Guimê para "ouvir umas verdades" e disse que o cantor manipula os aliados.

Aline e Domitila

Aline e Domitila trocaram alfinetadas durante o Jogo da Discórdia. A miss disse que Aline parece ter "recalque" e ressaltou que nunca fez nada contra ela. Já a cantora alegou que Domitila é egoísta e tem um jogo duvidoso.

Bruna e Fred Nicacio

Bruna Griphao puxou Nicácio para o alvo e justificou com o comportamento do médico nesta segunda-feira (27). durante a discussão em uma ação de um dos patrocinadores do programa. Fred e Key deram a entender que Bruna poderia ser expulsa após uma cotovelada em Amanda.

"Hoje, pela segunda vez que extrapolou o jogo, você apontou o dedo para mim. Para você, é muito mais fácil me tirar por expulsão", disse a atriz.

"Mais uma vez a Bruna julgando a intenção das pessoas porque ela é a pessoa mais coerente, etc. O que você pensa sobre as minhas atitudes é problema seu", rebateu Nicácio.