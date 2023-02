Enquete BBB: parcial segue apontando Fred Nicácio como eliminado

Fred Nicácio deve ser o próximo eliminado do Big Brother Brasil 23, segundo parcial da enquete realizada pelo Diário do Nordeste. Até as 20h desta segunda-feira (27), o médico e influenciador recebeu com 54,8% dos votos para sair no levantamento.

Cara de Sapato recebeu 38,9% dos votos na enquete. Cezar Black, que completa a disputa, recebeu 6,3% dos votos.

Legenda: Fred Nicácio é o mais votado na enquete do Diário do Nordeste Foto: Reprodução

A enquete, que teve quase 20 mil votos até o momento, não interfere no resultado o Paredão. O eliminado será revelado no programa ao vivo desta terça-feira (28).

Como foi formado o paredão?

A líder Bruna Griphao indicou Fred Nicácio diretamente ao Paredão, sem o benefício de disputar a Prova Bate-Volta. "Eu sigo confusa, tentando ler o game dele. Achei que na festa ele acabou se revelando mais uma vez como personagem aqui dentro", justificou a atriz.

A votação ocorreu de forma secreta no confessionário. Aline e Cezar Black foram os mais votados da casa, com 7 votos cada. Coube a Bruna escolher entre um deles para a berlinda e ela optou por Cezar Black.

Cezar pôde participar da Prova Bate-Volta ao lado de Cara de Sapato (indicado pelo Big Fone) e Key Alves (indicada pelo Castigo do Monstro). A jogadora de vôlei se salvou na dinâmica.

Veja como foi a votação no confessionário