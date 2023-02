Enquete BBB 23: Cara de Sapato, Cezar ou Fred Nicácio? Vote em quem você quer fora da casa

Cara de Sapato, Cezar Black e Fred Nicácio estão no 7º Paredão do Big Brother Brasil 23. A berlinda foi formada na noite deste domingo (26), finalizando as dinâmicas da Semana Turbo. Um deles deixa a casa mais vigiada do Brasil na próxima terça-feira (28).

O Paredão começou a ser formado logo após a eliminação de Gustavo com 71,78% votos, na noite de sábado (25). Os brothers foram surpreendidos com o Big Fone, atendido por Sarah.

A psicóloga ganhou imunidade e o direito de indicar um oponente para o Paredão. Cara de Sapato foi o escolhido por ela.

Fred Nicácio foi indicado pela líder, Bruna. Já Cezar Black foi o indicado pela casa.

Key Alves foi escolhida para o Paredão pelo Anjo, Guimê, em um Castigo do Monstro especial, mas se salvou na Prova Bate-Volta.

