J-Hope, do BTS, inicia processo de alistamento militar obrigatório na Coreia do Sul

O músico J-Hope, membro do grupo k-pop BTS, deu início ao processo de alistamento para o exército militar na Coreia do Sul. A informação foi confirmada neste domingo (26), pela A Big Hit Music, empresa responsável pela banda. Ainda não foram divulgadas, porém, a data do alistamento ou o local onde o artista cumprirá o serviço.

Jung Hoseok, mais conhecido na carreira musical por seu nome artístico J-Hope, será o segundo integrante do BTS a prestar o serviço militar obrigatório. Em dezembro do ano passado, Jin iniciou sua temporada em âmbito militar. Por lei, todos os homens sul-coreanos devem passar pelo serviço militar, entre os 18 e os 28 anos.

Com isso, nos próximos anos, todos os sete membros devem se juntar às Forças Armadas, provocando um hiato na carreira da principal boyband do momento. A volta da formação completa do grupo deve ocorrer em 2025, segundo a empresa.

O Bangtan Boys (BTS) é um grupo masculino sul-coreano criado pela gravadora Big Hit Music, em 2013. Ele é composto por sete membros: RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V e Jungkook.