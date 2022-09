Show do BTS, 'Permission to Dance' entra no catálogo do Disney+ Brasil

O streaming Disney+ Brasil incluiu em seu catálogo o show "BTS: Permission to Dance on Stage — LA", realizado em novembro de 2021 no Sofi Stadium, em Los Angeles, nos EUA. As informações são do Extra.

A apresentação foi a primeira do BTS depois de dois anos sem eventos presenciais devido à pandemia da Covid-19.

Acordo firmado

Segundo a Disney+ Brasil, uma colaboração de distribuição mundial de conteúdo foi firmada entre a Walt Disney Company e o conglomerado de entretenimento sul-coreano Hybe, que detém a Big Hit Music, agência que administra o BTS.

O acordo engloba cinco produções, segundo informou a empresa americana, e inclui dois programas exclusivos relacionados ao conjunto musical, formado por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook.