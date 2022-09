MasterChef Profissionais: conheça o elenco da 4ª temporada e saiba quando estreia

A quarta temporada de MasterChef Profissionais estreia na Band na próxima terça-feira (13), às 22h30. O talent show culinário chega uma semana após a final da temporada de amadores e conta com 12 participantes.

Os profissionais da gastronomia vêm de diferentes regiões e possuem faixa etária variada. Entre o elenco, há chefs proprietários, empresários e cozinheiros.

Érick Jacquin, Henrique Fogaça e Helena Rizzo serão os jurados. Ana Paula Padrão segue na apresentação. O MasterChef Profissionais terá transmissão simultânea no site e aplicativo BandPlay.

Conheça o elenco de MasterChef Profissionais 2022:

Ananda

Legenda: Ananda é cozinheira do litoral paulista Foto: Melissa Haidar/Band

Aos 27 anos, a cozinheira Ananda é natural de Caiçara dos Santos, no litoral paulista. Atualmente é parte da equipe do restaurante Charco, em São Paulo.

Cláudia

Legenda: Cláudia é chef proprietária em Sergipe Foto: Melissa Haidar/Band

Cláudia é natural de Aracaju, no Sergipe e é chef proprietária de restaurante. Aos 47 anos, ela tem oito anos de profissão no ramo e já trabalho na Coreia do Sul e nos Estados Unidos. Também já foi professora de gastronomia e atualmente comanda um bistrô.

Diego

Legenda: Diego tem mais de 20 anos de carreira gastronômica Foto: Melissa Haidar/Band

O chef de 48 amos tem mais de 20 anos na gastronomia e já trabalhou com nomes como Alex Atala, Carla Pernambuco, Sergio Arno e até o renomado chef Gordon Ramsay, jurado do MasterChef EUA.

Ellen

Legenda: Ellen tem 24 anos e já geriu um restaurante famoso em Fernando de Noronha Foto: Melissa Haidar/Band

Ellen tem 24 anos é de Olinda (PE) e é chef de cozinha. A pernambucana seguiu os passos do pai e na curta carreira já até chefiou a cozinha de uma famosa pousada de Fernando de Noronha. Ela é especialista em churrasco e gastronomia nordestina.

Enzo

Legenda: Enzo é o mais novo da competição Foto: Melissa Haidar/Band

Participante mais novo da temporada, aos 23 anos, Enzo é de Santa Maria (RS). Ele começou no ramo como lavador de pratos e se foi ascendendo até tornar-se um cozinheiro de destaque em Santa Catarina. Atualmente, ele trabalha em São Paulo, na Churrascada do Mar.

Hichel

Legenda: Hichel coordena cinco restaurantes no interior de São Paulo Foto: Melissa Haidar/Band

O gaúcho Hichel fixou seu nome no ramo em restaurantes renomados de Porto Alegre (RS). Atualmente, aos 43 anos, é professor de gastronomia e coordena cinco restaurantes no interior de São Paulo. Ele atua com um foodtruck com cozinha completa e gosta de transitar pelas cidades e pelos diferentes estilos de cozinhar.

Luciane

Legenda: Luciane é chef executiva de 15 restaurantes da rede Frutaria São Paulo Foto: Melissa Haidar/Band

A empresária e chef executiva Luciane, de São Paulo capital, se firmou no ramo da gastronomia saudável. Ela começou a carreira em Londres, tendo passado por diversos restaurantes na Europa. Há dez anos, ela é chef executiva de 15 restaurantes da rede Frutaria São Paulo.

Marcelus

Legenda: Marcelus chefia o Bule, no litoral do Rio Grande do Norte Foto: Melissa Haidar/Band

Aos 37 anos, o chef de cozinha de Natal (RN), já atuou em restaurantes nos Estados Unidos. No Brasil, passou por Belém, Florianópolis, e atualmente chefia o Bule, no litoral do Rio Grande do Norte. Vem de uma família de dentistas e chefs, mas sempre foi mais interessado pela gastronomia.

Marília

Legenda: Marília mora em Portugal, onde trabalha como chef, há quatro anos Foto: Melissa Haidar/Band

A chef de cozinha Marília é de Recife (PE), mas fez carreira ao redor do mundo. A pernambucana de 37 anos mora em Portugal há quatro anos, mas já trabalhou em uma companhia aérea e viajou mais de 40 países, onde se apaixonou pela gastronomia.

Thalyta

Legenda: Thalyta é cozinheira e produtora de conteúdo Foto: Melissa Haidar/Band

A gaúcha Thalyta tem 30 anos e é cozinheira e produtora de conteúdo. Começou carreira na França e trabalhou em renomados restaurantes parisienses. Já trabalhou também no Canadá, antes de resolver largar a cozinha e se dedicar à produção de conteúdo gastronômico nas redes sociais.

Thyago

Legenda: Thyago tem massa como seu forte na cozinha Foto: Melissa Haidar/Band

Ex-fisioterapeuta, Thyago hoje é gestor de um restaurante em Maringá, no Paraná e também dá aulas e vende massas, o ponto forte de sua cozinha. Ele estudou gastronomia na Itália e tem experiência em restaurantes por toda a Europa. Disciplinado como chef, ele tirou seu foco de anos de prática de artes marciais.

Wylson

Legenda: Wylson trabalha em um famoso hotel no Rio de Janeiro Foto: Melissa Haidar/Band

Wilson tem 39 anos e é chef de cozinha de um famoso hotel no Rio de Janeiro. Quando adolescente, morou nos Estados Unidos e começou a desenvolver sua paixão pela gastronomia. Sua carreira começou como garçom, até conseguir conquistar seu espaço na cozinha.