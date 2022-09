Vanessa Mesquita, ex-BBB, cobra R$ 51 em plataforma para mostrar resultado de cirurgia íntima

A campeã do BBB 14, Vanessa Mesquita, exibiu o resultado da cirurgia de rejuvenescimento íntimo para os assinantes do perfil dela na plataforma de conteúdo adulto OnlyFans, onde cobra R$ 51 ao mês. A ação foi em celebração ao Dia do Sexo, comemorado nessa terça-feira (6).

O precedimento, também conhecido como ninfoplastia, é realizado a laser e tem o objetivo de eliminar as sobras da região dos grandes lábios, os deixando com aspecto mais "jovem". Dura cerca de 40 minutos a 1h30 e a recuperação de dois a três dias. Já a cicatrização completa acontece após um mês. O valor da intervenção gira em torno de R$ 17 mil, conforme o portal Metrópoles.

Cirurgia íntima

Vanessa Mesquita, que realizou o procedimento junho deste ano, fez um ensaio fotográfico nu, em São Paulo, para registrar o resultado e compartilhar as imagens em plataformas de conteúdo adulto, segundo informações do Splash.

"Minha Vanessinha agora está jovial", iniciou ela um comunicado oficial.

"Ainda estou um pouco inchada, mas o resultado está maravilhoso", finalizou.

Além da ex-BBB, outras famosas já fizeram a cirurgia, como a cantora Gretchen e a empresária Maíra Cardi.

