Ninfoplastia: conheça a cirurgia íntima feminina na região dos lábios vaginais

As alterações na região íntima, tais como: hipertrofia dos pequenos lábios, flacidez, excesso de gordura na região pubiana, dentre outras, associada com as alterações na coloração, estão entre os casos clássicos de pacientes aptas a procederem intervenção cirúrgica e que precisam conversar com um profissional competente.

Legenda: Foto meramente ilustrativa com arte em panos. Foto: Reprodução

Apesar de ser uma cirurgia estética, é importante que a mulher entenda que a medida principal é corrigir problemas funcionais como, por exemplo: pacientes com pequenos lábios muito volumosos podem sentir dor na relação sexual; incômodo ao usar roupas muito apertadas ou, na prática de atividade física, a mulher pode ter constrangimentos que geram problemas psicológicos e afetam a vida sexual da paciente.

A principal indicação é nos casos de hipertrofia dos pequenos lábios quando estes são muito avantajados ou assimétricos, quando os pequenos lábios possuem tamanhos diferentes. A hipertrofia dos pequenos lábios incomoda até mesmo durante a relação sexual, e pode afetar a mulher psicologicamente.

“O procedimento, normalmente, é simples e rápido. Faz-se a retirada do excesso de mucosa da região e, depois disso, recomenda-se um pós-operatório com repouso, sem atividade física, por 15 dias. Quando existe excesso de gordura na região pubiana, pode ser associada a lipoaspiração da região”, esclarece a cirurgiã plástica, Dra. Vanessa Mombach, (@dravanessamombach), formada na UFC em 2001 especialista em cirurgia geral e cirurgia plástica no HGF, concluídos em 2008.

Legenda: Vanessa Mombach. Foto: Arquivo pessoal.

Agora, se for para tratar da flacidez ou de alterações de coloração na região, podem ser associados outros procedimentos, como: o preenchimento dos grandes lábios com gordura ou ácido hialurônico e, produtos clareadores ou lasers irão ajudar na correção das manchas mais escuras.

Então, não há motivo para não tratar aquilo que incomoda e pode estar atrapalhando a mulher socialmente. Existem opções para todos os problemas.

Viva a liberdade e suas possibilidades, mas sempre escolhidas com responsabilidade!