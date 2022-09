Gretchen rebate críticas sobre plásticas e revela que fez cirurgia íntima: 'está tudo novo aqui'

Gretchen rebateu, nessa quarta-feira (31), as críticas que vem recebendo nas redes sociais após ela e o marido, Esdras de Souza, realizarem novas cirurgias plásticas no rosto e no abdômen. Ao rebater os comentários sobre a aparência, a artista revelou que também alterou a região íntima.

Segundo ela, o procedimento de rejuvenescimento vaginal foi focado em renovar a aparência e deixar a parte interna mais apertada.

"Oi amores, pois é, hoje estava bem lendo no Facebook, dizendo que a gente estava parecendo dois bonecos, que somos artificiais, que eu estou parecendo um coringa", começou em uma série de vídeos publicados no Instagram.

"Que eu devo estar fazendo até cirurgia naqueles lugares? Pois eu tô!", revelou.

Rejuvenescimento vaginal

Em seguida, a cantora detalhou o resultado do procedimento cirúrgico. "Eu fiz um rejuvenescimento vaginal, e a menina está linda, nova, jovem e apertadinha, e meu marido adora."

"Olha só, então vocês estão preocupados até com minha piriquita, saiba que ela está ótima, melhor do que já esteve. Está tudo novo aqui", concluiu.

