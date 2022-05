Gretchen ironiza após ser criticada por 'excesso' de pelos

Após ser criticada por internautas ao publicar uma foto em que aparece com "excesso" de pelos no peitoral, a cantora Gretchen rebateu as opiniões sobre sua aparência.

Nesta terça-feira (31), a artista ironizou a situação em um vídeo publicado nas redes sociais, em que aparece dançando o hit 'Acorda Pedrinho'. Ela ainda postou uma imagem dando um zoom na região do peito.

"Já que os meus pelos são o assunto do momento, aí vai um close deles para vocês. Chora nesses pelos sensuais", disse ela.

A repercussão começou quando um vídeo antigo de Gretchen viralizou no Tik Tok. "O que essa bonita está tomando pra nascer pelo assim no peito?", questionou o internauta. "Claro que tem hormônio gente", rebateu outro.

A morena logo tratou de responder os 'haters': "Disseram que eu tenho barriga preta de homem. Nem sabia que homem tinha barriga preta... Que eu estou sem cintura, muito musculosa... É tudo o que eu quero. Meu foco é Gracyanne Barbosa", afirmou.