Gretchen usa calcinha com nome do marido e rebate críticas; veja vídeo

Gretchen chamou a atenção mais uma vez nas redes sociais ao se declarar para o 18º marido, o saxofonista Esdras Souza. A cantora publicou um vídeo usando uma calcinha com o nome do amado e aproveitou para rebater críticas dos seguidores.

"Como tem gente incomodada com as minhas dancinhas com o meu marido, agora vão se incomodar com as minhas calcinhas com o nome dele, tá, meu bem? Se incomodem mesmo! Agora vou sair pra dançar", disse a rainha do rebolado, que ainda possui uma tatuagem com o nome do amado nas costas.

Assista ao vídeo

Apesar das críticas de alguns, a rainha do rebolado recebeu elogios dos fãs. "Essa mulher é tudo que eu queria ser, amo ela!", escreveu uma internauta. "O que é bonito é para ser mostrado, quando ficar mais velha quero ficar igual a você, bonita e bem cuidada", disse outra.

Gretchen voltou à TV Globo recentemente ao participar da segunda temporada do "The Masked Sing Brasil", porém foi a primeira eliminada do programa.