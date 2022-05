Deolane Bezerra e ex-marido comemoram aniversário da filha em São Paulo

Deolane Bezerra, viúva de MC Kevin, celebrou os 6 anos da filha caçula, Valentina, em uma festa de aniversário nesta segunda-feira (30). O evento aconteceu em um buffet, em São Paulo, com o tema Tik Tok. As informações são do Leo Dias, do Metrópoles.

“Ver a alegria no rosto da minha filha não tem preço no mundo que pague, sou muito abençoada de poder realizar isso para ela, estou extremamente feliz”, contou Deolane à coluna.

A festa teve 250 convidados, dentre elas uma bastante especial: Rebeca Barreto, mais conhecida como Beca, uma das maiores influenciadoras de dança do Tik Tok Brasil. Valentina é fã de carteirinha da tiktoker.

Muitas celebridades também marcaram presença no evento, como a ex-BBB e cantora Flay, na companhia do filho Bernardo, de 4 anos; e da advogada Adélia Soares.

Na hora de cantar os parabéns, Valentina Bezerra entrou no salão de festas no colo do pai, com Deolane ao lado.

Figurino

O vestido usado pela empresária foi um modelo exclusivo da Dolce & Gabbana avaliado em R$ 70 mil. Os sapatos, da mesma marca, custaram R$ 14 mil o par.

Já a aniversariante usou um vestido avaliado em R$ 8 mil, bordado em pedras de brilhantes, com a logo do Tik Tok feito com exclusividade por uma estilista.