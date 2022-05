Kate Bush viraliza após décadas por conta de Stranger Things; veja história de 'Running up the hill'

Após a estreia da quarta temporada da série Stranger Things, na última sexta-feira (27), a música "Running Up That Hill", da cantora britânica Kate Bush, voltou a ocupar as paradas nesta semana. Sucesso na década de 1980, a canção alcançou a primeira posição do ranking global do iTunes.

Tema da personagem Max, interpretada por Sadie Sink, o hit embala cenas importantes da trama entre os mundos invertidos. Na época em que foi lançada, a faixa alcançou a 30ª posição na Billboard e, após 37 anos retornou como 1º lugar no chart da Apple devido à produção da Netflix.

[ALERTA DE SPOILER]

História de 'Running Up That Hill'

Conforme informações da revista especializada Rolling Stone, para além da série, "Running Up That Hill" é a canção de abertura de um dos principais álbuns de Kate Bush, o "Hounds Of Love". A obra é a quinta realizada em estúdio pela cantora sendo lançada em outubro de 1985, após mais de dois anos de composição experimental em um estúdio próprio montado em um galpão da própria casa da família da artista britânica.

O disco representa a consolidação do uso de equipamentos eletrônicos e sintetizadores no próprio processo de composição das músicas pop da cantora, segundo a publicação. Em entrevista a revista Option, em 1990, Brush detalhou que, para ela, instrumentos como o Fairlight CMI — primeiro sampler da história — fariam diferença nas letras dela, como usar piado ou violão para compor.

O álbum "Hounds Of Love" marcou duas conquistas importantes para a artista: maior retorno comercial, após o sucesso do disco anterior, "The Daydreaming", de 1982; e a entrada no mercado norte-americano e mundial, rompendo as barreiras do Reino Unido, com o lançamento de uma trilogia de clipes ("The Hounds of Love” e ”The Big Sky” e "Running Up That Hill").

Inicialmente, a canção tema da personagem Max era intitulada como "Running Up that Hill (A Deal with God)”, mas foi encurtada no ano seguinte, quando integrou a compilação "The Whole Story".

Releituras de 'Running Up That Hill'

Apesar de ser lançada na década de 1980, a faixa foi reaproveitada em diversas versões e releituras pelas gerações seguintes. Em 2001, a dupla Faith and the Muse lançou uma versão no álbum especial de demos. Dois anos depois, em 2003, o Placebo incluiu a música no disco Covers. Já em 2007, o grupo Chromatics lançou outra versão da canção.

Outra releitura de "Running Up That Hill" é a versão lo-fi de Car Seat Headrest. O gênero, que ficou popular durante a pandemia da Covid-19, deriva do termo em inglês "Low Fidelity" — baixa qualidade em tradução livre —, atribuído a canções que misturam jazz e hip-hop, reproduzindo uma atmosfera das antigas vitrolas e toca-fitas, criando assim, faixas simples com um ambiente tranquilo, conforme o TecMundo.

Apesar do sucesso desta semana, Stranger Things não foi a primeira produção cinematográfica a usar canções da cantora. Na TV, a série The Handmaid's Tale já incluiu outras músicas da artista em cenas importantes para a trama.

