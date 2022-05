Joelma aparece com rosto inchado em show e fãs ficam preocupados: 'o que houve?'

A cantora Joelma realizou um show em Parauapebas, Pará, no último sábado (28), e uma mudança no rosto da artista chamou a atenção dos fãs. Na apresentação, a face dela parecia estar inchada.

Nas redes sociais, alguns usuários demonstraram preocupação com a saúde da vocalista. "Melhoras para ela", desejou uma internauta. Já outra questionou o que causou a mudança: "O que houve com o rosto dela?".

Foto: reprodução/redes sociais

Segundo o portal G1, a assessoria da cantora esclareceu que “os inchaços são sequelas da Covid-19 e ela está em tratamento”.

Joelma foi diagnosticada com a doença em 18 de janeiro deste ano. Na época, ela informou estar com a vacinação completa e apresentava somente sintomas leve da condição.

Essa não foi a primeira vez que a artista contraiu a infecção. Em julho de 2020, ela foi diagnosticada e três meses depois, durante uma entrevista ao Fantástico, revelou que ainda sofria com sequelas.

No fim do mesmo ano, ela revelou no programa Encontro que a doença causou uma espécie de efeito sanfona de inchaço.

"Estou cuidando até agora. Depois de cinco meses, estou tratando das sequelas. Fico naquele efeito incha, desincha. Tem hora que estou inchada, tem hora que estou desinchada. Você vai perceber no vídeo que eu fiz, no musical, que estou inchada. Hoje estou bem menos", relatou Joelma.

