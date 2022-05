Veja fotos do 1º aniversário de Maria Alice, filha de Zé Felipe e Virgínia

Maria Alice, filha do cantor Zé Felipe e da influenciadora Virginia, comemora um ano de vida nesta segunda-feira (30), em um espaço de luxo em Goiânia. A festa tem diversas atrações, entre elas Léo Santana. As informações são do G1.

Foto: Reprodução Instagram

“Eu estou tensa, apreensiva, não sei explicar o sentimento dentro de mim. Saiba que você mudou minha vida completamente e eu sou muito grata a Deus por ter me dado você, sem dúvidas meu melhor presente. Seu primeiro ano de vida e eu estou muito empolgada com isso”, escreveu Virginia nas redes sociais.

"Tutti", como é carinhosamente chamada, e os pais posaram com looks combinando, todos com roupas na cor lilás, na frente da decoração. Vídeos do evento e do momento dos parabéns foram postados nos stories do Instagram.

Foto: Reprodução Instagram

Além de Virginia e Zé Felipe, estavam ao lado da aniversariante o cantor Leonardo e Poliana, que são os avós paternos da menina, e a avó materna, Margareth Serrão.

Foto: Reprodução Instagram

O nome de Maria Alice ficou entre os mais assuntos comentados no Twitter nesta segunda. "Obrigada pelo carinho de vocês sempre gente! Vocês são muito especiais para a gente", escreveu a influenciadora.