Cara e Coragem: conheça os protagonistas e veja se a novela é um remake

A novela "Cara e Coragem", nova produção da TV Globo, irá ao ar nesta segunda-feira (30), às 19h. A comédia romântica de ação e suspense foi escrita por Claudia Souto e conta com direção de Natalia Grimberg.

Nela, os dublês Pat e Moa, interpretados respectivamente por Paolla Oliveira e Marcelo Serrado, terão que recuperar uma fórmula secreta escondida em um lugar inóspito. Ambos estão trabalhando para a empresária Clarice Gusmão (Taís Araújo).

A presidente da empresa busca recuperar a fórmula desenvolvida em sua siderúrgica, pois esse segredo pode ser empregado tanto para o bem, no uso da medicina, quanto para o mal, na produção de armas.

No entanto, os vilões da novela também têm interesse em conseguir a fórmula. Assim, o irmão de Clarice, Leonardo (Ícaro Silva) tem a ajuda de sua companheira Regina (Mel Lisboa) e do empresário Danilo (Ricardo Pereira). O trio se mobilizam para evitar que Pat e Moa encontrem o que estão buscando.

A novela é um remake?

A novela "Cara e Coragem" é uma produção inédita, apesar de o nome ser parecido com outras produções já lançadas na televisão brasileira, como "Cara & Coroa", da TV Globo, e "Cara a Cara", da Band. Segundo o jornal DCI, a primeira novela foi exibida entre 24 de julho de 1995 e 22 de março de 1996.

A produção conta a história de duas mulheres com personalidades totalmente opostas, ambas interpretadas por Christiane Torloni. As duas se conhecem na cadeia, no início da novela.

Já a "Cara a Cara" foi ao ar entre 16 de abril e 30 de dezembro de 1979. A protagonista, Ingrid (Fernanda Montenegro), procurava um filho desaparecido no Brasil. Ao sair da Itália e chegar ao País, a mulher se apaixona pelo mecânico Fran (Luís Gustavo), por acreditar que ele é o filho perdido dela.

Confira lista de protagonistas de "Cara e Coragem":

Paolla Oliveira como dublê Pat

A atriz Paolla Oliveira será a dublê Pat na novela. Sua personagem é mãe de família e vive em um lugar estruturado. Pat tem gosto por aventuras e, ao longo da trama, terá como amigo e companheiro o dublê Moa, com quem viverá um romance.

Legenda: Paolla Oliveira será uma das protagonistas da novela "Cara e Coragem" Foto: Divulgação/Globo

Marcelo Serrado como dublê Moa

Assim como Pat, o dublê Moa, interpretado por Marcelo Serrado, também gosta de se colocar em situações limites. Ele tem experiência e amor por sua profissão. Além disso, Moa é apaixonado por Pat.

Legenda: Marcelo Serrado será o dublê Moa Foto: Divulgação/Globo

Conforme Marcelo, os dois vivem uma relação de gato e rato. "Eles implicam um com o outro, mas, ao mesmo tempo, se gostam e se admiram", completa.

Taís Araújo como Clarice e Anita

Na novela, Taís Araújo interpretará duas personagens: Clarice e Anita. A primeira é empresária e presidente da Siderúrgica Gusmão, que morrerá ao tentar resgatar uma pasta perdida. Ela tem uma personalidade mais misteriosa.

Legenda: Taís Araujo será a empresária Clarice e a massoterapeuta Anita em 'Cara e Coragem' Foto: Divulgação/Globo

Já Anita é uma massoterapeuta, bem diferente da primeira personagem, carregando traços mais cômicos e populares.

Paulo Lessa como Ítalo

Ítalo, interpretado por Paulo Lessa, será o par romântico de Clarice. Ele é um segurança de elite e instrutor de parkour. Devido ao amor dele por Clarice, Ítalo se juntará aos dublês Pat e Moa para desvendar a morte de sua amada.

Legenda: Paulo Lessa interpretará o segurança Ítalo na novela Foto: Divulgação/Globo

Ícaro Silva como o vilão Leonardo

Leonardo (Ícaro Silva) é irmão de Clarice, mas busca conquistar a fórmula para ganhar dinheiro. É um personagem instável, podendo ser doce e companheiro, mas que deseja, principalmente, destruir a própria irmã.

Legenda: Ícaro Silva será um dos vilões da novela Foto: Divulgação/Globo

Ricardo Pereira como o vilão Danilo

Ricardo Pereira vive Danilo na novela das 19h. Ele é o principal estrategista entre os vilões, responsável por criar os planos para conquistar a fórmula. Apesar desse seu lado, também consegue ser simpático e conquistador.