Mel Maia faz festa de 18 anos ao som de funk e muita bebida

A atriz Mel Maia celebrou 18 anos com uma festa ao som de funk carioca e bebida liberada no Rio de Janeiro, neste domingo (29). Em fotos no Instagram, ela divulgou o figurino colorido e ousado.

Conforme o portal "Na Telinha" do Uol, apesar de pedir para os convidados não entrarem com celulares, Mel registrou vários momentos, dançou muito funk até o chão, parte deles com letras de cunho sexual.

FP do Trem Bala, Chefin, DJ Cabelão do Turano, Dj Brinquinho e o ator Maicon Rodrigues foram alguns dos convidados.

A mãe da atriz também esteve presente e dançou com dois professores da atriz. "Professor também tem que tomar shot, ele me ensinou a ser uma pessoa melhor, então tem que dar shot nele", disse ela enquanto virava um pouco de dose direto da garrafa na boca do professor.

Tímida para cantar parabéns

Conforme o site "Na Telinha", Mel contou que é a "hora que fica mais sem graça" é a de cantar parabéns. "Nunca sei o que fazer", declarou a jovem, que ganhou Parabéns da Xuxa e "Derrama Senhor".

Entre as parcerias fechadas para o evento, estavam fornecedores de doces da festa, hambúrgueres, crepes, sorveteria, open bar, suspiros, pipoca, churrasco, sushi, vinhos e até cachaça.