André Marques deixa a TV Globo

André Marques vai deixar a TV Globo. O apresentador segue no comando do É de Casa até dia 2 de julho. Nas redes sociais, ele comentou a saída nesta segunda-feira (30).

O Diário do Nordeste entrou em contato com a TV Globo para saber mais informações sobre a saída do apresentador. Em nota, a Comunicação Globo confirmou a informação e declarou que vem adotando novas dinâmicas de trabalho: "E esse novo modelo de gestão de talentos permite que as parcerias sejam renovadas e em muitos outros formatos".

André Marques Ator e apresentador (VIVI) Uma linda relação com a Globo. Sou só Gratidão. E depois desses quase 30 anos de um casamento feliz, fiel e cheio de amor... conversamos bastante, e em comum acordo, decidimos nos separar no papel'

O apresentador afirmou que em agosto ele seguirá com um sonho antigo. "Chegou a hora de colocar meus projetos e sonhos em prática. 👊❤️🙏 Serei meu próprio chefe! 😁😁😎🤣".

André contou que irá tirar férias e depois dará mais detalhes das novidades. Segundo o apresentador antecipou, ele irá cozinhar pelo Brasil e pelo mundo.

Carreira na Globo

André Marques ingressou na TV Globo em 1995, quando estreou em Malhação. Na novela, ele interpretou Mocotó e ficou no ar com o personagem por cinco anos.

Após Malhação, ele virou apresentador e comandou o Vídeo Show por 14 anos. "Ainda tive o prazer de comandar o Video Game Verão , Superstar, Mais Você, The Voice Brasil, The Voice + , The Voice Kids, No Limite e o É de Casa", lembrou André.

Veja nota na íntegra:

"André Marques deixa a Globo, após uma longa trajetória como ator e apresentador. Do inesquecível Mocotó de ‘Malhação’, em 1995, à apresentação do ‘É de Casa’, matinal que integra desde a estreia, passando por realities como ‘The Voice Kids’, ‘The Voice+’, ‘The Voice Brasil’, ‘Superstar’, e ‘No Limite’, além do ‘Vídeo Show’, foram 27 anos em que seu carisma, talento e sua irreverência conquistaram o público.



Como todos sabem, a Globo, em sintonia com as transformações do mercado, vem adotando novas dinâmicas de trabalho com seus talentos. E esse novo modelo de gestão de talentos permite que as parcerias sejam renovadas e em muitos outros formatos. André tem abertas as portas da Globo para futuros projetos em todas as suas múltiplas plataformas".