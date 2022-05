Rodrigo Mussi diz ter visto cenas de agressões dos pais na adolescência: 'um lar bem difícil'

O ex-BBB Rodrigo Mussi revelou detalhes do convívio com os pais durante a adolescência, em entrevista ao Fantástico. No bate-papo com Maurício Ferraz, exibida neste domingo (30), o gerente comercial falou ter presenciado cenas de agressões dos genitores.

“Eu nasci em um lar bem difícil, de pais que se agrediam na minha frente. Chegavam bêbados. Minha mãe ia trabalhar e deixava eu com uma mulher que abusava de mim, na época”, declarou o ex-BBB.

Rodrigo Mussi falou ainda sobre abusos sexuais que sofreu de uma babá, quando tinha pouco mais de cinco anos.

Rodrigo Mussi Ex-BBB Tenho algumas lembranças desse abuso. Umas das poucas coisas que eu tenho da infância. Não sei como que a gente cresceu. Isso daí foi muito difícil.

Rodrigo foi expulso de casas na adolescência

Legenda: O ex-BBB conversou com o repórter Maurício Ferraz sobre a madrugada do acidente, Foto: Reprodução/TV Globo

Durante bate-papo, Rodrigo Mussi revelou ainda ter sido expulso de casa aos 17 anos.

Rodrigo Mussi Ex-BBB “Eu fui morar com a minha mãe. Aos 11 anos, minha mãe saiu de casa. Depois eu fui morar com meu pai. E aos 17 anos, meu pai sempre um cara que era bem difícil, ele me xingava bastante desde a adolescência. Me expulsou com 17”.

Mesmo tendo passado um fase ruim com os pais, Rodrigo conseguiu se formar em administração de empresas. Quando completou 25 anos, ele e o pai voltaram a se entender. Só que uma tragédia interrompeu a reconciliação.

“Meu pai me chamou para sair numa noite e aí conversamos, trocamos uma ideia legal. A gente ia embora, cada um para sua casa, eu realmente preferi seguir ele. E aí eu peguei o carro dele batido na mureta. Eu segurei ele no colo. Ele tremia muito. E aí os bombeiros me tiraram e ele parou de respirar no meu colo”, Rodrigo Mussi.