Ana Maria Braga e Talitha Morete testam positivo para Covid-19

A apresentadora Ana Maria Braga e a repórter Talitha Morete foram diagnosticadas com Covid-19 e se ausentaram do "Mais Você". A informação foi dada pelo jornalista Fabrício Battaglini, na manhã desta segunda-feira (30).

Conforme o substituto de Ana Maria, a apresentadora teve sintomas de gripe e se ausentou do programa na quinta-feira (26). Como protocolo da TV Globo, ela ainda chegou a realizar dois testes de Covid-19.

Legenda: Jornalista falou sobre casos de Covid-19 ao vivo Foto: Reprodução/TV Globo

"Os dois testes deram negativo, mas ainda sim ela estava gripada. Mesmo com teste negativo, ela decidiu não vir trabalhar. Não acordou bem", explicou Battaglini na quinta.

Ana Maria passou por um terceiro teste de Covid-19 nos últimos dias e confirmou a doença.

Talitha Morete descobriu doença na manhã de hoje

Fabrício Battaglini contou ainda que a repórter Talitha Morete testou positivo para Covid-19 na manhã desta segunda-feira.

"A Talitha chegou aqui de manhã também para fazer o teste da covid. E aí, o que aconteceu? Positivo também", explicou o jornalista.

Vale destacar que Fabrício Battaglini teve Covid-19 em dezembro de 2021.

Veja outras situações de saúde que Ana Maria Braga já se envolveu:

COVID-19

Ana Maria Braga foi diagnosticada com Covid-19, em setembro de 2021. A doença foi descoberta após realização de exame semanal para entrar na sede da TV Globo, em São Paulo. A apresentadora participou do programa ao vivo por videoconferência direto de um quarto de hospital.

CIRURGIA DE CATARATA

Em setembro de 2021, a apresentadora passou por uma cirurgia de catarata.

"Foi catarata, mas estou completamente recuperada, viu? Eu achava que catarata era uma coisa de outro mundo, mas olha, é uma cirurgia de 15 ou 20 minutos. Parece um milagre mesmo!", escreveu Ana Maria no Instagram, na época.

CÂNCER DE PULMÃO

Ana Maria foi diagnosticada no começo de 2020, quando iniciou uma combinação de quimioterapia com imunoterapia para tratar o tumor. A apresentadora havia sido diagnosticada duas vezes, em 2019, com outros dois cânceres no órgão respiratório.