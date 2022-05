Saiba nome escolhido para filho de Louro José no 'Mais Você'

A apresentadora Ana Maria Braga revelou o nome escolhido para o filho do personagem Louro José, interpretado por Tom Veiga. No "Mais Você", o herdeiro do papagaio ganhou crachá nomeado de Lourito.

Com bom humor, a apresentadora disse ainda que gostou da opção Louro Mané e disse que deve chamar ele também por esse nome por gostar. "Eu também já to aprendendo a te amar", declarou Ana Maria Braga.

Legenda: Lourito ganhou crachá da emissora Foto: Reprodução/TV Globo

Lourito ainda ganhou vídeo de Marcos Mion, apresentador do "Caldeirão". "Fiquei feliz quando vi você com seu primeiro crachá", comentou o apresentador.

O jornalista Felipe Andreoli participou do programa e questionou qual seria o time favorito de Lourito. Com bom humor, ele respondeu: "geneticamente, falando aqui é vai Corinthians, mano!".

Intérprete de Louro José morreu em 2020

O ator Tom Veiga, intérprete de Louro José no programa Mais Você, foi encontrado morto no dia 1ª de novembro de 2020, em casa na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Tom Veiga trabalhou ao lado de Ana Maria Braga por mais de 20 anos. Em março de 2017, a apresentadora, com quem ele convivia diariamente, fez uma homenagem ao personagem no aniversário dele.

"Obrigada pela companhia, parceria, lealdade. A gente nunca discutiu, nunca brigou, a gente nunca ficou sem se falar por nenhuma razão. É uma das relações mais fantásticas da minha vida. Ele é irmão do meu papagaio que está lá na fazenda, que também é Louro José. É meu filho de penas", declarou Ana Maria.