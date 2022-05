Arthur Aguiar encerra contrato com a Globo após vencer BBB 22 e deve focar na música

O campeão do BBB 22 Arthur Aguiar resolveu não fechar contrato com a TV Globo. O ator havia sido cotado para estrelar uma novela na emissora em 2023, mas como não assinou extensão de contrato, teve o vínculo encerrado no último dia 28 de abril e deve focar especialmente na carreira como cantor.

Segundo ele, que concedeu entrevista coletiva logo após a saída do confinamento, os próximos passos devem ser, de fato, na direção musical.

"Já estou com DVD, show, vou gravar uma música com o ‘Sorriso Maroto’, tanta coisa que nem deu tempo de saber ainda. Mas quero muito tomar essa decisão dos meus próximos passos ao lado da minha esposa", revelou.

Sem documentário

Além do fim do contrato com a Globo, o documentário sobre a vida de Arthur também teria sido cancelado. Conforme a coluna de Carla Bittencourt e Fernanda Lopes, a produção não teve um acordo com o artista.

Dessa forma, apesar de as gravações do documentário terem começado antes da final do BBB, as demais gravações foram paralisadas.