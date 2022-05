Arthur Aguiar comenta, no Fantástico, rejeição de ex-BBBs: 'é importante a gente saber perder'

Arthur Aguiar, campeão do BBB 22, falou sobre críticas que vem recebendo de ex-BBBs em entrevista no Fantástico, exibida no domingo (2). Para a repórter Giuliana Girardi, deixou opinião sobre o posicionamento do grupo.

“Para ser bem sincero, eu acho que falta respeito mesmo com a pessoa, sabe? Cara, o jogo acabou, não fui eu que escolhi ganhar”, comentou.

Arthur Aguiar Vencedor do BBB 22 "É importante a gente saber perder e reconhecer a vitória do outro".

Assista trecho:

A esposa do ex-BBB, Maíra Cardi, também se posicionou sobre a rejeição vivenciada pelo marido dentro da casa e como isso funcionou como ‘despertar’ de alguns traumas do cantor.

“O Arthur tem uma história muito forte com rejeição desde a infância, e toda vez que se sente atacado, ele entra nesse casulo, que foi o que aconteceu com ele lá dentro do jogo”, explicou a empresária.

Problemas familiares

Ainda no bate-papo, o ator carioca citou os problemas de abandono que sofreu na infância com seus pais.



“A minha mãe hoje é muito mais presente. Eu entendo o que ela tinha que trabalhar para caramba… E fiquei 18 anos sem ver meu pai. Ele e minha mãe tiveram uma briga e, 18 anos depois, eu me encontro com ele, convivo com ele dois anos e ele morre“, contou.