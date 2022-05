Mãe de Neymar e affair retornam a camarote na Sapucaí e evitam tirar fotos juntos

Nadine Gonçalves, 55, a mãe de Neymar, está vivendo um romance com o muso fitness Rafa Talaski, 36, que ela conheceu no Sambódromo, no fim do mês de abril, durante os desfiles das escolas de samba do Rio. De acordo com o jornal Extra, o romance segue, e os dois retornaram no último sábado ao camarote para o Desfile das Campeãs.

De acordo com publicação, eles ficaram separados no camarote e não tiveram registro juntos. O bonitão chegou a dar entrevista para Carol Nakamura, que fazia reportagens para o camarote, e declarou estar feliz.

Nadine e Rafa ainda não se pronunciaram sobre a relação nas redes sociais.

O affair de Nadine é de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e estava no Rio para o Carnaval.