Yasmin Brunet usa look transparente em Desfile das Campeãs: 'estou sem calcinha'

Yasmin Brunet escolheu um look ousado para curtir o Desfile das Campeãs, na noite do último sábado (30), no Rio de Janeiro. A modelo usou um macacão preto justo e com muitas transparências e revelou estar sem a peça íntima.

“Estou sem calcinha. Queria um look bafônico e para mostrar mesmo, já que é o último dia", confessou.

A filha de Luiza Brunet se separou do surfista Gabriel Medina no último mês de janeiro. Após o término, a modelo se envolveu em boatos de que teria ficado com Neymar. Porém, ela negou o affair.

"Minha amizade com o Ney não é de agora, é de anos, a gente se entende, e relacionamento é isso. Agora a gente ficou solteiro e saiu um monte de matéria maluca. Eu estou ciente disso, mas estou focado no meu trabalho", disse.

O ex de Brunet também esteve na Sapucaí e comentou sobre o assunto. "A gente é muito exposto, né, não tem escapatória. Eu tenho uma amizade, eu sei o que está acontecendo e é f*** porque tem jornalista que leva pro lado do clickbait e acaba soltando essas notícias".