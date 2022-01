Casamento de Gabriel Medina e Yasmin Brunet chega ao fim, afirma colunista

O casamento entre o surfista Gabriel Medina e a modelo Yasmin Brunet chegou ao fim, segundo publicado pelo colunista Leo Dias na manhã desta quinta-feira (26). Informações dão contas de que os dois já estariam vivendo separados.

Cheios de declarações amorosas nas redes sociais, os dois se casaram oficialmente em uma cerimônia discreta no Havaí, logo após completarem um ano de namoro. A relação, no entanto, nunca foi aceita completamente pela família do rapaz.

Polêmicas

Ainda nas Olimpíadas, realizadas em 2021, uma polêmica em torno do casal fez com que eles virassem assuntos nas redes sociais. Isso porque Medina solicitou ao Comitê Olímpico Brasileiro (COB) a ida da esposa a Tóquio, no Japão, o que foi negado prontamente.

Segundo Leo Dias, fontes próximas ao casal garantem que os dois estão vivendo de aparências atualmente. Yasmin estaria na casa do condomínio em Maresias, litoral de São Paulo, e Gabriel está em outra.

Apesar de não terem excluído as fotos juntos nas redes, Yasmin já publicou mensagens misteriosas sobre relacionamentos nos stories do Instagram. Nelas, a modelo deixou claro que amor está no cuidado, citando também a diferença entre gostar, paixão e amor.

Saúde mental

Na última segunda-feira (24), Gabriel Medina já havia anunciado que não irá competir em Pipeline, no Havaí, para tretar questões relacionadas à saúde mental. O surfista, que tem 28 anos, está em meio a um tratamento psicológico e não poderia parar com os compromissos.

Tricampeão mundial de surfe, Gabriel também se envolveu em embates recentes com a família, principalmente com a mãe, Simone Medina. Até então, ele não revelou uma data de retorno às competições.

Por conta disso, Yasmin fez publicação na quarta (26), apoiando a decisão do então marido de parar para se tratar. "Muitas vezes a gente acha que não tem tempo pra cuidar da gente, e tem gente que ainda acha que isso é frescura. Como eu disse no início só quem sofre com esse tipo de coisa sabe como é difícil e como a gente precisa de apoio. Se você estiverem passando por qualquer coisa parecida busquem ajuda, busquem apoio, vocês não precisam passar pôr isso sozinhos", escreveu.

Medina, em compensação, deixou um comentário na publicação. Entretanto, o tom deixado no recado chamou atenção dos admiradores do casal. "Obrigado por tudo, você foi um anjo na minha vida. Sempre vou ser grato!", escreveu, colocando a sentença no passado.