Cearense Cecília Amorim encanta técnicos na estreia do 'The Voice Kids'

A sétima temporada de 'The Voice Kids' estreou na tarde deste domingo (1º), na TV Globo, com muita animação. Cecília Amorim, cearense da cidade de Limoeiro do Norte, foi aprovada pelos técnicos no primeiro dia das audições às cegas.

Carlinhos Brown, Michel Teló e Maiara & Maraisa viraram a cadeira para a artista mirim de 14 anos, que apresentou "Lamento Sertanejo", canção de Dominguinhos e Gilberto Gil.

Cecília revelou que canta, toca violão e está aprendendo sanfona. Ela ainda comentou sobre a sensação de subir ao palco do programa. "Eu sinto que quando eu tô no palco eu consigo me libertar e consigo mostrar ao público o que eu realmente estou sentindo", disse.

Os técnicos soltaram elogios para a cearense, que escolheu entrar no time das sertanejas. "O que eu achei mais lindo em você é que você cantou a sua verdade. Foi incrível", afirmou Maiara, dando boas-vindas à cearense.

Veja trecho da apresentação

Maiara chora após participante cantar Marília Mendonça

Foto: Reprodução/TV Globo

A estreia da nova temporada também marcou a primeira participação da dupla Maiara & Maraisa como técnicas do programa na bancada que vai avaliar os talentos infantis.

Maiara foi às lágrimas ao escutar a participante Gabriela Muniz cantar "Flor e o Beija-Flor", composição de Marília Mendonça. A música foi originalmente lançada em 2015 em uma parceria de Marília com a dupla Henrique & Juliano. "Aí você quebrou as minhas pernas", disse Maiara, emocionada após a apresentação.

Retorno da plateia

Além da estreia das novas técnicas, o 'The Voice Kids' contou com outra novidade nesta sétima temporada. A plateia retornou ao estúdio do programa após dois anos de gravações sem o público, por conta da Covid-19.

Quer saber mais sobre cultura pop, filmes, séries e famosos num só canal? O Zoeira está no Telegram! Acesse o link: https://t.me/zoeira_dn