Fátima Bernardes deixa o 'Encontro' para assumir o 'The Voice Brasil'; veja mudanças na Globo

A partir de junho, Fátima Bernardes não estará mais no comando do "Encontro", da TV Globo. A jornalista será a nova apresentadora do "The Voice Brasil", que estreia a 11ª temporada em outubro. A emissora anunciou diversas mudanças nesta quarta-feira (13).

"Sou inquieta, tenho medo de me acomodar e sempre quis concluir minha transição do jornalismo para o entretenimento. A oportunidade apareceu. A partir de outubro, estarei no 'The Voice Brasil'", escreveu Fátima no Instagram, agradecendo pelos anos de "Encontro".

"Encontro"

No lugar de Bernardes, Patrícia Poeta chega para assumir a apresentação do "Encontro". Ela contará com a companhia de Manoel Soares, em São Paulo, para discutir os assuntos que são pauta do dia.

O programa segue o modelo de bate-papos e apresentações musicais também. "A transferência do programa para São Paulo, onde o time do ‘Mais Você’ também está instalado, vai garantir maior sinergia entre as produções", explica a Globo.

"É de Casa"

O "É de Casa", que passa nas manhãs de sábado na Globo, agora será apresentado por Maria Beltrão, que deixa a GloboNews, onde apresentava o "Estúdio i".

Ao lado de Thiago Oliveira, Rita Batista e Talitha Morete, Maria comandará o matinal, que promete entrevistas, muita música e dicas que facilitam a rotina doméstica.

Globonews

Andreia Sadi assumirá o "Estúdio i" com a saída de Maria Beltrão. A jornalista "multitarefas e ultraconectada", segundo define a Globo, chega para o programa que fala sobre tendências e discute os principais acontecimentos do dia.

"É ano de eleição, planejamos uma cobertura especial e agora anunciamos a nossa primeira grande novidade. Experiente e talentosa, muito respeitada na cobertura política, repórter incisiva — nos bastidores e na frente das câmeras —, a Sadi vai comandar o Estúdio i que o público adora ver: jornal quente, relevante, dinâmico, moderno e descontraído", comenta Miguel Athayde, diretor da GloboNews.

Esporte

Já no setor esportivo da emissora, Karine Alves será reforço definitivo no "Esporte Espetacular". Ela trará notícias esportivas de São Paulo.

"Totalmente reformulado, o programa passou a ser gravado em março nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, em um amplo e moderno cenário, onde Barbara Coelho e Lucas Gutierrez recebem convidados e apresentam novos quadros", indica a emissora.