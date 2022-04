Festa no BBB 22 hoje terá shows de Luan Santana, Mari Fernandez e Matheus Fernandes

A festa do BBB 22 nesta quarta-feira (13) conta com um leque de atrações que se dividirão em três pocket shows. Além da música, o top 7 do reality vai ganhar um espaço especial com homenagens para cada um.

Luan Santana será o primeiro a subir ao palco, fazendo seu retorno ao programa, cantando alguns hits como "Morena", "Inesquecível" e "Meteoro".

Logo após o sertanejo, é a vez dos cearenses Matheus Fernandes e Mari Fernandez, representantes do piseiro. Matheus é um dos intérpretes de "Baby me Atende" e "Coração Cachorro". Mari Fernandez chega para cantar "Para Louca" e "Não, Vou Não".

Um dos atos preferidos de alguns participantes do reality, Filipe Ret vai fechar a noite, junto com L7nnon, artista que está no topo das paradas brasileiras.

Ret é a voz por trás de "Me Sinto Abençoado", que é trilha sonora do grupo do Quarto Grunge. "Fico feliz de ter fãs como esses brothers. Eles são inteligentes e sensíveis. PA, por exemplo, é um cara incrível. Só descobri agora que ele sempre foi meu fã e me marcava no Instagram quando ia aos meus shows" comenta.

Já L7nnon classifica sua estreia como atração no BBB 22 como um marco na carreira, visto que os brothers também gostam de suas músicas: "É muito gratificante! Ainda mais porque eles cantam sempre pensando no sentido das linhas e com o coração mesmo. Isso mostra que acreditam nas minhas letras, o que me deixa feliz demais".