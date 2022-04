Emocionadas, Natália e Linn da Quebrada se reencontram após o BBB 22

Natália Deodato, a 13ª eliminada do BBB 22, foi surpreendida pela amiga Linn da Quebrada nos bastidores da TV Globo durante a rotina de entrevistas pós-eliminação. Ao entrar no camarim de surpresa, Lina brincou: "Oi, posso tirar uma foto com você?".

O reencontro das ex-parceiras de confinamento foi cheio de emoção e declarações."Deu tudo errado, mas tá tudo bem. Agora vai começar a dar muito certo!", disse Natália. As "comadres", como se chamavam carinhosamente dentro do reality, ainda aproveitaram o momento para conversar sobre as novidades após o confinamento e rasgaram elogios uma à outra.

Eliminada do BBB 22 na noite da última terça-feira (12), Natália está voltando à rotina após sair da casa mais vigiada do Brasil. A designer de unhas permaneceu no jogo por quase 90 dias.

Escola de samba

A mineira foi chamada pela Beija-Flor de Nilópolis para desfilar na escola de samba representando o reality show. "Você foi convidada para desfilar na Beija-Flor representando o 'BBB'. Uma situação super especial. Nós estamos arrepiados com tudo o que você representa. E não é no carnaval do ano que vem, não. É neste Carnaval, que é na semana que vem", disse Tadeu Schmidt.

Natália se mostrou emocionada com a novidade e revelou que, apesar da tristeza com a eliminação, conseguia ver os pontos positivos agora fora da casa do BBB 22.

"Que honra! Obrigada 'BBB', obrigada Beija-Flor! Foi triste sair, mas estou muito feliz de receber tudo isso!", pontuou.