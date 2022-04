Rodrigo Mussi abriu os dois olhos e teve dia 'mais lúcido' desde o acidente, diz família

O ex-BBB 22 Rodrigo Mussi teve seu dia "mais lúcido" nesta terça-feira (12), desde o acidente de carro em que se envolveu, no dia 31 de março. Novo boletim divulgado pela família informou no começo desta noite que o paulista esteve de "olhos bem abertos".

Rodrigo também tentou falar com o irmão, Diogo Mussi, que o acompanha diariamente no Hospital das Clínicas. Segundo a atualização médica, a cirurgia na coluna que havia sido apontada ainda não se faz necessária.

Ele, no entanto, continua com o colar cervical. O processo de extubação "é lento e deve ocorrer próximo ao fim de semana, ou início da semana que vem". Isso depende da agitação do gerente comercial.

"Hoje foi um dia inesquecível para a família. Continua forte, Rodrigo, estamos todos com você!", finaliza o texto.

Expressões faciais

Segundo Diogo Mussi, ele se comunicou muito com expressões faciais. "Eu perguntei o que ele queria me dizer. Eu perguntei se era importante, e ele disse que sim, mas eu não consegui entender", comentou.

O irmão conta que está "muito feliz e aliviado" com o momento atual. "A gente pede que vocês continuem com essa corrente positiva de orações. Em breve ele estará conosco sorrindo, lindo como sempre", disse.