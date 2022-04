Rodrigo Mussi deve iniciar extubação nesta sexta-feira (8)

O ex-BBB Rodrigo Mussi deve começar o processo de extubação nesta sexta-feira (8), conforme a expectativa dos médicos responsáveis pelo tratamento dele no Hospital das Clínicas, em São Paulo. O gerente comercial está internado em uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) após sofrer um acidente de carro e ficar em estado grave.

Conforme informações do jornal O Globo, o que determinará se a extubação será iniciada é uma ressonância magnética na coluna vertebral do antigo participante do BBB 22, prevista para ser realizada ainda nesta sexta-feira.

Desde a internação médica, em 31 de março, Rodrigo já foi submetido a três cirurgias: ele sofreu traumatismo craniano, uma fratura na perna e uma lesão na coluna.

Ainda segundo a publicação, o novo exame deve avaliar o estado da coluna e se o ex-BBB precisará de uma nova intervenção cirúrgica antes da extubação.

A extubação é o ato de remover um tubo introduzido em um canal ou em uma cavidade natural. Geralmente, ligado a questões respiratórias.

Acidente de carro

Rodrigo Mussi, de 36 anos, viajava como passageiro em um carro de transporte por aplicativo. O motorista relatou ter dormido ao volante. Por isso, teria colidido contra um caminhão.

Legenda: Veículo sofreu forte impacto na parte da frente Foto: Reprodução/TV Globo

Fotos da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e de arquivo pessoal mostram os primeiros momentos após o acidente. Em um dos registros, o gerente comercial aparece de joelhos atrás do banco do passageiro, sendo atendido por um socorrista.

O ex-BBB não usava cinto de segurança durante acidente, na madrugada de quinta-feira (31), em São Paulo.

