Luciano Estevan, do BBB 22, alisa cabelo e aparece com resultado surpreendente nas redes

O primeiro eliminado do BBB 22, Luciano Estevan, surpreendeu os seguidores nas redes sociais após mostrar uma mudança grande no visual. Com alisamento no cabelo, o ex-brother abriu mão do black power exuberante por um cabelo completamente liso.

"Estava pensando, será que faço uma loucura aqui?", perguntou aos seguidores. Logo depois, apareceu com as novas madeixas, garantindo que era o cabelo dele real. "Não é filtro, é real", garantiu.

Pouco antes da novidade, Luciano mostrou a rotina de cuidados com o cabelo antes do alisamento. Entre os passos, ele mostrou que aplicava óleo de abacate e outros cremes para deixar os fios mais fortes.

Temporário

Apesar da mudança radical, o ex-BBB revelou que o processo não é permanente e que tudo deve ser desfeito logo.

"Era uma vontade que eu tinha, estou me acostumado ainda. Se eu pegar uma chuva vai sair tudo. É isso", concluiu ao contar para os fãs como se deu decisão no salão de beleza.