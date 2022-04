Confira o cronograma desta semana no BBB 22

Esta quinta-feira (7) marca o início da 13ª semana do BBB 22. A nova Prova do Líder ocorre esta noite, com todos os participantes jogando. Em meio à reta final do reality, as dinâmicas começaram a se acelerar.

Assim, a Prova do Anjo, normalmente realizada aos sábados, já ocorrerá na sexta. O anjo poderá imunizar um participante e, assim, proteger um aliado.

A formação do paredão, assim como na semana passada, também será feita na sexta. De acordo com o apresentador do reality, Tadeu Schmidt, a berlinda será tripla.

No domingo (3), deve ocorrer a eliminação. No entanto, novos detalhes ainda serão divulgados por Tadeu.

Formação de Paredão

Durante a formação da sexta, o anjo será autoimune e o líder deve indicar um brother para ir à berlinda. Na sexta, ao invés de escolher uma pessoa para ir ao paredão, deve optar por aquele que deseja salvar. A votação acontecerá no confessionário.

O menos votado para ser salvo está emparedado e tem direito a um contragolpe. Novamente, não acontecerá o Bate e Volta.

Cronograma