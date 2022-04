Arthur tem DR com Pedro Scooby e Douglas após retorno do Quarto Secreto

Arthur Aguiar cumpriu o que prometeu e voltou para a casa do BBB 22 cobrando posicionamentos de seus aliados, Pedro Scooby e Douglas Silva. O ator retornou do Quarto Secreto vestido de coelho no começo da tarde desta quinta-feira (7).

Durante sua estadia de 36 horas após o paredão falso, ele se decepcionou com algumas atitudes e falas dos dois. A conversa mais longa foi com Scooby.

"Então, vou tentar ser mais direto. Tipo assim, das pessoas, tiveram duas pessoas que eu me chateei com coisas que foram ditas. As duas pessoas foram o DG e você. Você, eu entendo o seu jeito, você leva a vida de um jeito mais leve. Isso, para mim, estava bem definido. É um lugar diferente da minha parada com o DG", disse Arthur.

Especulações sobre eliminação

Depois da saída falsa de Arthur na terça-feira (5), Scooby estava no jardim especulando com os colegas os motivos da "eliminação" do amigo. Ele acabou citando dois episódios que chatearam o ator e cantor: o fato de ele não ter se retratado após uma briga no começo do programa e o de ter dormido demais nos últimos dias.

"A parada do sono quando você falou: 'Ah, será que ele saiu porque estava dormindo muito?'. O que me chateou foi que eu dividi com você e com os meninos o porquê eu estava dormindo. Eu não estava dormindo porque eu estava com sono. [...] Era uma válvula de escape, uma fuga, uma questão emocional. Você sabia", defendeu Arthur.

Scooby se defende falando que estava contando a história para Gustavo para tentar "achar o porquê que eu achei tão fod* o arco dele aqui dentro".

"Eu não falei que aquilo tinha sido motivo para você sair", continuou o surfista. Arthur ainda reclamou que, em uma conversa com Lina, Pedro não citou o nome dele como integrante de um possível top 10.

"Eu falei com a Lina, pode perguntar para ela. Eu falei com ela sobre a primeira semana, que eu ainda não tinha relação com você. [...] É uma realidade, irmão, eu sou real. [...] Cansei de falar isso para você, depois você conquistou esse lugar. E é isso, você conquistou esse lugar depois na minha vida, como eu conquistei na sua", disse o atleta.

Os dois terminaram a conversa com um abraço, e mais tarde foi a vez de Arthur convocar DG para expor seus sentimentos.

Cobranças a DG

Já com DG, o problema de Arthur foi a "felicidade" que ele estava quando ele foi falsamente eliminado: "[...] Então quando um amigo, um aliado, sai do jogo. Mano, eu não consigo entender como você consegue ficar feliz. Você verbalizou várias vezes que você tava feliz".

O beneficiado pelo paredão falso ainda acrescentou que Douglas mudou totalmente sua postura em relação à rival Lina: "Mano, parecia que vocês nunca foram rivais dentro do jogo, bagulho virou colônia de férias total e tua postura, mano, virou outra".

DG rebateu e negou mudança de postura, explicando também sua reação após a "eliminação".

"Para mim, na minha linha de raciocínio, como é que eu vou ficar: tô feliz? Sim, claro, vou tá feliz por todo mundo que ficar. Mas eu estava preocupado de você ter saído, do que poderia ter acontecido, pelo discurso do Tadeu [Schmidt]. Tava preocupado, mano, que que o moleque fez? O que que isso vai bater na família dele?, rebateu.