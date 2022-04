Arthur Aguiar retorna ao BBB 22 vestido de coelho após passar 36 horas no quarto secreto

Arthur Aguiar retornou à casa do BBB 22 no início da tarde desta quinta-feira (7), surpreendendo os brothers logo após ter sido "eliminado" no último paredão, na terça-feira (5). Tudo ocorreu porque o cantor foi o escolhido pelo público para ir ao quarto secreto, já conhecido de outras edições.

Vestido de coelho, Arthur entrou na casa durante uma ação promocional de uma marca de chocolates. Segundo Boninho, a ideia teria surgido após uma sugestão dos espectadores do programa nas redes sociais.

Foto: reprodução/Gshow

Animação

Logo após o retorno, os amigos de Arthur foram os que mais vibraram com a revelação. Enquanto isso, Lina, Jessi e Natália não comemoraram bastante a volta do artista.

Legenda: Arthur Aguiar foi levantado por Paulo André Foto: reprodução/Instagram

"Que recomece o jogo!", gritou Douglas Silva em meio às comemoração junto de Paulo André, Pedro Scooby e Gustavo Marsengo.

Em seguida, os brothers restantes se reuniram no gramado da casa para escutar dele quais as informações. Entretanto, Arthur não chegou a contar os detalhes dos vídeos que assistiu.