Maíra Cardi deve abrir empresa para Arthur preparar novos candidatos de reality shows

Após Arthur Aguiar ser elogiado por capacidade de organizar argumentos dentro do BBB 22, a esposa dele, Maíra Cardi, deve criar empresa visando ensinar oratória para os novos candidatos de reality shows, segundo a coluna Leo Dias, do Metrópoles.

A agência também deve focar em estratégias de marketing e gestão de crises.

A empresa será lançada depois da saída do brother da casa e terá como público-alvo as pessoas que desejam ingressar nas próximas edições do Big Brother Brasil e de outros programas.

O serviço contará com preparo antes, durante e depois do BBB, incluindo aulas exclusivas com o ator. O brother deve ensinar a forma coesa com que se dirige aos outros participantes durante os Jogos da Discórida.

Metodologia pronta

A coluna do Leo Dias ainda detalhou que Maíra Cardi já conta com metodologia pronta para a empresa. Além disso, a equipe de administradores do ator será reaproveitada.

Enquanto parte do grupo seguirá trabalhando com o ator, a outra contribuirá na gestão do marketing e da comunicação de nova agência.

Segundo fontes próximas ao Arthur, o participante escolhido para ir ao quarto secreto não teve tempo suficiente para se preparar para o jogo. Sua oratória foi desenvolvida antes de saber que entraria no Big Brother Brasil. Na enquete do Diário do Nordeste, Arthur aparece como favorito para vencer o BBB 22.

