Quem foi para o quarto secreto do BBB 22? Arthur é escolhido com 82,8% de votos

Arthur foi o mais votado pelo público no paredão falso do Big Brother Brasil 22 e vai para o quarto secreto nesta terça-feira (5). O ator recebeu 82,8% dos votos. Resultado da enquete do Diário do Nordeste já havia apontado o brother como o favorito para ir ao cômodo secreto.

O integrante do grupo "Camarote" disputou o paredão quádruplo ao lado de Eliezer, Gustavo e Linn da Quebrada.

O resultado da berlinda foi anunciado na noite desta terça pelo apresentador Tadeu Schmidt. Gustavo, Lina e Eli terminaram o paredão com 10,54%, 6,26% e 0,4% dos votos, respectivamente. Ao todo, a berlinda registrou 134.468.810 votos.

Arthur passou por uma falsa eliminação e ficará isolado. Além de ser salvo, poderá ser o ‘Big Boss’ e tomar algumas decisões dentro do jogo. O participante será enviado para o chamado Quarto Secreto com decoração preta e telas de TV.

Entenda o Quarto Secreto

No Quarto Secreto, Arthur terá chances de controlar os confinados de algumas maneiras. Dentre as jogadas disponíveis pela nova dinâmica, estão:

Cortar a água da casa;

Acordar os brothers a qualquer hora;

Colocar todo mundo na Xepa;

Trancar todos no jardim ou trancar todos na casa.

Formação do Paredão

Na formação do paredão falso quádruplo do último domingo (3), o líder Paulo André indicou Linn da Quebrada. No contragolpe, Lina puxou Gustavo. Jessilane, vencedora da fase extra da Prova do Líder, indicou Arthur.

A votação foi aberta na casa e os mais votados foram Eliezer e Pedro Scooby, que receberam, cada um, 4 votos. No desempate feito pelo líder, Eli foi o escolhido para ir ao paredão.