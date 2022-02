Paredão falso: O que é e como funciona o quarto secreto no BBB?

O paredão falso é uma das dinâmicas mais esperadas pelo público para movimentar o jogo do Big Brother Brasil. Geralmente escolhido pelos telespectadores, o brother ou a sister mais votado é "eliminado de mentira". Ao invés de sair da casa, ele é recebido em um quarto secreto.

A produção combina previamente com o público que os votos são "do bem". A formação do paredão é feita normalmente, mas, ao abrir a votação, o apresentador pede que o público escolha quem tem maior preferência. No dia da eliminação, o esquema também é o mesmo. O apresentador faz um discurso para o "rejeitado", que sai da casa e se despede dos colegas.

A rotina do programa segue para os outros participantes, fazendo-os acreditar ser um paredão comum, enquanto o brother ou a sister escolhido está no cômodo falso.

Como funciona o quarto secreto do BBB?

Após ser eliminado de mentira, o participante é encaminhado para um quarto secreto. Além de usufruir das regalias do cômodo, com cama confortável, chuveiro e refeições liberadas, o quarto possui uma televisão, em que o brother ou sister pode assistir ao programa, assim como o público. Geralmente, também é concedida uma imunidade no próximo paredão ou algum "superpoder" no jogo.

Ao acompanhar o que os parceiros de confinamento estão conversando, várias informações são reveladas, o que pode influenciar ou favorecer o participante. Dessa forma, o público espera que se aproveite o momento para usar essas informações e movimentar o jogo no retorno a casa.

Você se lembra de todas as edições em que os participantes foram eliminados de mentira? O paredão falso já fez parte da programação do reality sete vezes, durante as edições do BBB 11, 13, 16, 17, 18, 19 e 21. O Diário do Nordeste preparou uma lista com os melhores momentos de cada uma das dinâmicas.

Edições do BBB com paredão falso

Maurício (BBB11)

A primeira edição que utilizou o artifício foi o BBB 11, quando o público eliminou Mauricio, conhecido como MauMau, e ele acabou disputando a preferência do público em uma Casa de Vidro junto com Ariadna, Michelly, Igor e Rodrigo. O brother ganhou e voltou para a casa mais vigiada do Brasil. Veja:

Anamara (BBB13)

Anamara, da 13ª edição do reality, foi a preferida do público e ficou em um quarto separado do resto da casa, de onde poderia assistir ao programa. Maroca, como era conhecida, disputou o paredão falso com Marcello. As reações de Maroca foram icônicas ao ver Pedro Bial no telão, anunciando que ela não havia sido eliminada de verdade. Assista:

Ana Paula (BBB16)

Este é um dos paredões falsos queridinhos do público. Ana Paula Renault entrou para a história do programa ao ganhar a preferência do público em disputa com Ronan no BBB16. Ao ser "eliminada", foi para um quarto isolado, onde permaneceu por alguns dias. Chorando muito, a reação da jornalista viralizou nas redes sociais. Suas falas até viraram um bordão do programa: "Olha ela!". Relembre:

Emilly (BBB17)

Na 17ª edição do BBB, Emilly foi parar no paredão falso, mas não foi escolha do público, e sim dos próprios moradores da casa mais vigiada do Brasil. Emilly foi levada ao confessionário e teve que escolher quatro brothers para disputar a próxima prova do líder. Ela optou por Marcos, Ilmar, Marinalva e Daniel.

Logo depois, a sister descobriu que não havia sido eliminada e que as quatro pessoas apontadas iriam ficar com ela em uma casa separada por um muro dentro do reality.

Gleici (BBB18)

Após disputar a preferência do público em um falso Paredão Triplo no BBB18 contra Paula e Mahmoud, Gleici foi levada para um quarto secreto. Ao descobrir a dinâmica no paredão "vai e volta", a reação da acreana divertiu o público. Ela ficou tão eufórica que Tiago Leifert pediu para ela parar de gritar. Veja:

Gabriela (BBB19)

No BBB 19, a sister Gabriela disputou o chamado "paredão do bem" com Rodrigo e Tereza. Com 50,49% dos votos, ela foi escolhida pelo público para ser imunizada e voltar para a casa do Big Brother Brasil. Após a "eliminação", Gabriela foi encaminhada para a despensa e ficou sem entender nada. Relembre:

Carla Diaz (BBB21)

Após se despedir dos colegas de confinamento, Carla Diaz foi levada direto para o quarto secreto do BBB21. A atriz teve acesso às cenas da casa pelo per pay view, mas sem áudio. Para escutar as conversas, precisou usar cards com horas limitadas.

Carla ouviu críticas dos adversários, declarações de voto e até se decepcionou com amizades. Alguns fãs alegaram, porém, que a sister não utilizou bem as informações na volta para casa, e que poderia ter aproveitado mais o "privilégio".

O paredão falso vem dividindo opiniões entre os fãs do programa. Alguns esperam ansiosos pela dinâmica, enquanto outros já acham que a ação vem sendo repetitiva pela produção, sem oferecer grandes emoções para o jogo. Parte do público já questiona o big boss Boninho se a dinâmica vai ser realizada nesta edição do BBB 22.

Quer saber mais sobre cultura pop, filmes, séries e famosos num só canal? O Zoeira está no Telegram! Acesse o link: https://t.me/zoeira_dn