Ana Paula Arósio não descarta volta às novelas, mesmo longe da TV há 15 anos

Durante passagem pelo Brasil, a atriz Ana Paula Arósio foi abordada por um paparazzo, enquanto andava no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e falou sobre a possibilidade de atuar em novelas no Brasil. Atualmente, a artista está afastada da TV há 15 anos, e mora na Inglaterra com o marido.

“Por enquanto, não", disse Ana Paula ao ser questionada se voltaria aos folhetins. O fotógrafo, então, insistiu e fez uma nova pergunta: "Mas tem uma chance?'. Simpática, a atriz respondeu dando uma esperança aos fãs: "Tem".

O último trabalho de Ana Paula na TV foi “Na forma da lei”, em 2010. Ela também tem feito algumas campanhas publicitárias pontuais, como a que fez este mês para uma marca de suplementos.

A artista vive discretamente na zona rural de Swindon, na Inglaterra, desde 2015, com seu marido, o arquiteto Henrique Plombon Pinheiro. Além de se afastar da carreira, ela rompeu com a família. A artista não fala com a mãe, Claudete, há anos. A idosa vive uma casa de repouso no Interior de São Paulo.