Em qual ano o BBB teve duas edições? Confira curiosidades do programa no ano do penta

No ar desde 2002 na TV Globo, o Big Brother Brasil (BBB) chegou neste ano a sua 22ª edição. Na maioria das vezes, o programa é realizado anualmente.

Você pode não saber, mas houve um ano em que o BBB teve duas edições. Confira:

Em qual ano o BBB foi realizado duas vezes?

No primeiro ano do BBB, 2002, duas edições foram ao ar, com pouco mais de um mês entre uma e outra.

O BBB 1 teve 64 episódios e passou entre 29 de janeiro e 2 de abril. Já o BBB 2 contou com 71 episódios, exibidos na TV Globo entre 14 de maio e 23 de julho.

Aproveitando o momento sobre curiosidades do maior reality do País, o Diário do Nordeste destacou os melhores momentos das primeiras edições do BBB.

Como era o mundo em 2002, ano do penta do Brasil e da estreia do BBB?

Legenda: O penta do Brasil veio após sete jogos e sete vitórias. Foto: Reprodução/TV Globo

Além da estreia do BBB, outro fato muito importante marcou o ano de 2002. A Copa do Mundo aconteceu em dois países, Japão e Coreia do Sul. O penta da seleção brasileira de futebol veio após sete jogos e sete vitórias, com time comandado pelo técnico Luiz Felipe Scolari.

Os jogos tiravam o sono dos brasileiros, com partidas às 3h30 da madrugada, às 6h e às 8h da manhã. Quem não se emocionou junto quando Cafu ergueu a taça e trouxe o título histórico para o Brasil?

O Brasil também perdeu grandes personalidades em 2002. Chico Xavier morreu aos 92 anos no dia 30 de junho, justamente quando o Brasil conquistou o penta. E Claudinho, da dupla com Buchecha, faleceu no mesmo ano.

Na época, Fernando Henrique Cardoso era o presidente do país e vivia os últimos meses de seu mandato. O dólar americano estava em média cotado a R$ 3 e o mundo ainda vivia sob o medo gerado pelos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001.

Legenda: Giovanna Antonelli interpretou a protagonista Jade, em 'O Clone'. Foto: Reprodução/TV Globo

Na televisão, "O Clone" era a novela do momento, protagonizada por Giovanna Antonelli e Murilo Benício. Atualmente, é transmitida no 'Vale a Pena Ver de Novo'. Já o filme "O Senhor dos Anéis: As Duas Torres" foi a maior bilheteria do ano.

Ainda em 2002, aconteceu o caso de Suzane von Richthofen, jovem que mandou matar os pais a pauladas, crime que chocou o Brasil.

Relembre curiosidades do BBB 1