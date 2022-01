Quais participantes ganharam mais prêmios no BBB? Confira lista

O principal prêmio em disputa no BBB é do da final, no valor de 1,5 milhão. Além da bolada do primeiro lugar, o segundo e o terceiro colocados levam para casa, respectivamente, R$ 150 mil e R$ 50 mil.

Os finalistas, no entanto, não são os únicos que ganham no BBB. Durante os três meses de confinamento, os brothers disputam as mais variadas recompensas como carros, motos, computadores, eletrodomésticos, viagens e vale-compras.

Até mesmo um apartamento e barras de ouro já foram premiados durante o programa. Isso sem falar nos "mimos" como óculos, sapatos, maquiagem e cosméticos que os participantes têm direito em cada edição.

No geral, as premiações acontecem em provas do líder, do anjo e em dinâmicas patrocinadas por marcas.

Quais foram os participantes mais sortudos da história do BBB? Confira na lista

Paula Sperling (BBB 19)

Legenda: Paula Sperling ganhou três carros em sua participação no BBB 19 Foto: Reprodução/Instagram

Parece que a sorte sempre está ao lado de Paula Sperling, participante do BBB 19. Além de ter faturado R$ 1,5 milhão por ter sido campeã, ela foi a pessoa que mais ganhou prêmios em sua edição, três carros 0 km, fora itens de cozinha e sapatos.

Os três carros que Paula ganhou durante o programa têm valor aproximado de R$ 318 mil, de acordo com a Tabela Fipe.

Paulinha Leite (BBB 11)

Legenda: Paulinha Leite já ganhou 16 quadras na Mega da Virada Foto: Reprodução/Instagram

Paulinha Leite já mostrou que seu amuleto é forte dentro e fora do BBB. Na 11ª edição do programa, a sister ganhou um apartamento, conquistado na prova do líder, três motos, um passeio de helicóptero e um ano de relógios e óculos em uma loja de marca.

A influenciadora virou notícia após ganhar 16 quadras na Mega da Virada, através de sua empresa de bolões. Sozinha, já chegou a ganhar 56 prêmios, de mais de R$ 1.000, totalizando cerca de R$ 2 milhões.

Gilberto (BBB 21)

Legenda: Gil ganha carro em prova no BBB 21. Foto: Reprodução/Globo

Mesmo não chegando até a final, o último eliminado do Big Brother Brasil 21, Gilberto, superou o valor que o terceiro e segundo lugares receberam pela colocação no programa. Juntos, os prêmios conquistados por Gilberto no reality superaram a soma de R$ 225 mil.

Foram R$ 19 mil, sendo R$ 10 mil em dinheiro, R$ 7 mil em produtos e R$ 2 mil para a família. Mais carro Fiat Toro Volcano Ultra (valor de mercado: R$ 187 mil), viagem para Amsterdam com acompanhante, console Nintendo Switch e smartphone Samsung Galaxy S20 FE.

Fiuk (BBB 21)

Além do prêmio de R$ 50 mil pelo terceiro lugar, o finalista Fiuk foi o que mais ganhou valores em dinheiro ou para serem gastos em produtos em alguma loja. O brother levou R$ 48 mil, sendo R$ 37 mil em dinheiro, R$ 4 mil para a família, R$ 7 mil em produtos, mais uma viagem para Nova York.

Rafinha (BBB 8)

Rafinha não levou apenas o grande prêmio de R$ 1 milhão. Ele foi o participante mais sortudo e saiu também com três carros, três computadores, uma moto e duas passagens aéreas. Filho de família pobre, era entregador de verduras em sua cidade.

Fabiana (BBB 12)

Segunda colocada do reality, a participante Fabiana foi a que levou mais prêmios em provas. Além dos R$ 150 mil, Fabiana ganhou três carros, uma motocicleta e R$ 500 mensais em compras por um ano.

Tatiele (BBB 14)

Legenda: Tatiele no BBB 14 Foto: Reprodução/Globo

Tatiele do BBB 12 ganhou dois carros, um ano de compras em supermercado (o equivalente a R$ 12 mil), eletrônicos (computador, tablet e 2 smartphones) e uma TV 3D (R$ 4.500) . Em uma prova pela liderança, a miss deu sorte ao ligar a chave do carro estacionado no jardim, um modelo Fiat Adventure no valor de R$ 56 mil. O segundo foi um Freemont avaliado em R$ 100 mil.

Angela (BBB 14)

Na última prova de resistência do BBB 14, Angela ganhou um Fiat Bravo Essence, avaliado em R$ 56 mil. Além do veículo, a sister ganhou um ano de compras por ter chegado à final (R$ 12 mil), duas TVs 3D (que somam R$ 9 mil), um home-theater e um fone de ouvido.

A sister ainda terminou em segundo lugar, colocando R$ 150 mil na conta.

Fernanda (BBB 10)

A sister Fernanda, do BBB 10, levou um apartamento no Rio de Janeiro no valor de R$ 220 mil e R$ 10 mil em uma prova de sorte, patrocinada por uma marca de sabão em pó.

Nasser (BBB 13)

Nasser foi o que mais ganhou prêmios em sua edição. Ele levou dois carros, um Punto, que vale cerca de R$ 40 mil e um Freemont, cerca de R$ 90 mil, três televisores 3D, um tablet, um aparelho de som, um videogame e um Blu-Ray player 3D. Segundo colocado do programa, ainda ganhou R$ 150 mil.

Kaysar (BBB 18)

Legenda: Kaysar e Ana Clara em prova de resistência do líder, que durou 43 horas (o recorde de todas as temporadas). Foto: Reprodução/Globo

No BBB 18, Kaysar levou dois carros e o prêmio de segundo lugar da edição, de R$ 150 mil. Um dos carros foi em uma disputa com a sister Ana Clara, em uma prova de resistência do líder, que durou 43 horas (o recorde de todas as temporadas). A produção definiu empate e deu um carro para cada.

Os prêmios, contudo, só são entregues aos participantes quando eles saem do confinamento, juntamente com o "salário" que a Globo paga a cada brother e sister, de acordo com o número de semanas que permanecem no reality.